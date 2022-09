Maltempo: dirottato il volo Malta-Pescara su Napoli a causa del forte vento

Pescara. A causa delle forti raffiche di vento, il volo Ryanair Malta Pescara che sarebbe dovuto atterrare in Abruzzo alle 15.15 è stato dirottato su Napoli. Una volta che il velivolo ha raggiunto i cieli pescaresi, le condizioni meteorologiche non hanno consentito l’atterraggio e si è quindi deciso per lo scalo campano.

La compagnia aerea provvederà a trasferire i passeggeri a Pescara. Di conseguenza è in ritardo il volo Pescara Malta delle 15.45, che partirà alle 18.15: dell’assistenza dei passeggeri a terra si sta occupando il personale della Saga, società di gestione dell’aeroporto abruzzese. Nessun problema, invece, per il volo Barcellona Pescara, atterrato e poi ripartito alle 14.45, e per quello Tirana Pescara, atterrato pochi minuti fa.