Pescara. Criticità, in alcune zone del Pescarese, per la sospensione dell’energia elettrica a causa del maltempo. I disservizi sono stati segnalati ad Enel, che è al lavoro per il ripristino della fornitura. Interessata anche Telecom per alcuni problemi riscontrati nei comnuni di Manoppello e Corvara. Nessuna particolare criticità per quanto riguarda la viabilità. È quanto emerso dalla riunione, stamani, nella sede della Prefettura di Pescara, del Centro coordinamento soccorsi per l’ondata di maltempo che sta interessando l’Abruzzo.

Sul fronte viabilità, alcune situazioni sono state risolte nel corso della mattinata da parte della Provincia e dell’Anas e la situazione viene costantemente monitorata in modo da poter intervenire con tempestività. I comuni, molti dei quali hanno aperto i Coc, hanno attivato i piani neve con conseguenti interventi sulla viabilità comunale. I tratti delle autostrade di questa provincia non presentano particolari problematiche. Nel pomeriggio è prevista una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, per fare il punto della situazione anche alla luce del nuovo bollettino meteo. Ieri sera, al termine della riunione del Ccs, il Prefetto di Pescara, tenuto conto dei possibili rischi valanghivi connessi alla circolazione sulla Strada Statale n. 614 della Maielletta, ha disposto la sospensione temporanea della circolazione dal Km 10 al Km 19+100 fino alle 24 di oggi.

Golena nord chiusa a Pescara per precauzione dopo l’ingrossamento del fiume. La situazione, come ha spiegato l’assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia, in città non desta problemi. Nel caso però di un peggioramento delle condizioni meteo e di un possibile abbassamento delle temperature nella notte, sono stati allertati gli operai per l’utilizzo dei mezzi spargisale in particolare nelle zone collinari di San Silvestro e Colli Madonna.