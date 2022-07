Maltempo: al Nord oltre 1500 interventi dei vigili del fuoco

Pescara. Nel pomeriggio di ieri un’ondata di maltempo, caratterizzata da forte vento e violente precipitazioni, ha interessato il Nord Italia, oltre 1.500 gli interventi svolti dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, strutture divelte, crolli, allagamenti diffusi e danni d’acqua.

Maggiori criticità in Emilia Romagna, colpite in modo particolare le province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Piacenza: 500 gli interventi svolti finora, squadre al lavoro.

Ancora in atto le operazioni di contrasto per i danni causati dal maltempo in Veneto, 250 interventi tra le province di Rovigo, Vicenza, Verona e Padova, e in Lombardia, 200 interventi tra Pavia, Cremona e Mantova. Si è concluso in nottata il lavoro dei vigili del fuoco in Piemonte (300 interventi) e in Liguria (150 interventi).