Roccamorice. Malore sul sentiero che porta all’eremo di San Bartolomeo, nel territorio di Rocca Motrice. Un settantenne ha accusato un malore nel primo pomeriggio di oggi, primo aprile. La centrale operativa del Numero europeo unico, 112 Abruzzo è stata allertata tempestivamente.

Sono stati inviati sul posto l’Elisoccorso di stanza a Pescara ed una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Penne a supporto delle operazioni. L’equipe a bordo dell’elicottero, composta da Medico anestesista rianimatore, infermiere e Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, è stata verricellata sul posto per prestare le prime cure all’escursionista, che è stato successivamente elitrasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.