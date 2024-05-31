L’Aquila. I progetti di formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono al centro dell’avviso pubblico che Regione Abruzzo e Inail hanno promosso presso le aziende impegnate in progetti relativi al PNRR.

L’avviso, che verrà pubblicato lunedì con possibilità di presentazione dei progetti formativi a partire da martedì 4 giugno, si pone l’obiettivo di alzare la sensibilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da parte delle aziende e dei lavoratori stessi.

“L’iniziativa della Regione e dell’Inail – spiega l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – va nel senso deciso di promuove una formazione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici nel processo di miglioramento della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, processo non più rinviabile alla luce dei drammatici dati che popolano l’attualità del mondo del lavoro in materia di sicurezza.

La scelta va dunque in una doppia direzione: impegnare da un lato le aziende nell’organizzare percorsi formativi specifici e dall’altro coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema ‘sicurezza’ e l’importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.

L’intesa Regione Abruzzo – Inail nasce dall’accordo nazionale che la Conferenza delle Regioni ha sottoscritto con l’istituto che gestisce l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, alla luce soprattutto dei nuovi investimenti finanziati dal PNRR.

“Di fronte ad un incremento del numero dei cantieri edili e non solo per il PNRR – sottolinea l’assessore Magnacca – le istituzioni hanno avvertito la necessità di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per alzare l’asticella della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

L’avviso ha una dotazione finanziaria di 335mila euro; le richieste di finanziamento possono essere presentate anche da associazioni temporanee di imprese (Ati) che abbiano al loro interno almeno un organismo di formazione e un’impresa impegnata in progetti PNRR.