Maestro a 20 anni: dal paesino d’Abruzzo a Bassano del Grappa, la storia di Christian

Collelongo. Da Collelongo a Bassano del Grappa per insegnare ai bimbi dell’Infanzia. Nulla di particolarmente singolare se non fosse che il maestro questa volta ha solo 20 anni.

È la storia di Christian Salucci, nato a Collelongo, un piccolo paese della Marsica in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, che dopo aver conseguito il diploma magistrale nel Liceo di Scienze umane si è trovato, dopo appena quattro mesi, a fare le valigie per andare a lavorare in una scuola d’infanzia a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. E così è diventato maestro a 20 anni, in una scuola d’infanzia con 25 ore settimanali per 8 mesi.

“Durante la pandemia siccome il personale scolastico e soprattutto quello degli insegnanti era in difficoltà ho ricevuto questa chiamata dal Veneto e la mia risposta è stata quella di accettare perché insegnare è la mia aspirazione e meta che ambisco da sempre”, commenta il giovane che è molto felice di quanto gli stia accadendo.

“Per quanto riguarda il contratto ho lavorato da ottobre fino al 30 giugno ed è stata un’esperienza unica. Durante l’anno ho seguito un bambino e vederlo crescere giorno dopo giorno mi ha reso ancora più felice. La forza dei bambini è che riescono a strapparti un sorriso anche nei momenti più bui”.

“Entrare nell’ambito scolastico è stata un’emozione indescrivibile e passare dal “banco alla cattedra” in così poco tempo è una sensazione che non tutti provano dopo essersi appena diplomato”, racconta Salucci, “trascorrere otto mesi insieme alle bravissime persone che ho conosciuto, non parlo solo degli insegnanti, collaboratori scolastici e preside, ma parlo anche della semplicità e piccoli gesti anche dei genitori dei bambini che ci sono sempre stati vicini, ha rafforzato il nostro legame”.

Conclude: “Per quanto riguarda il futuro spero di laurearmi al più presto in Scienze della Formazione primaria per poter realizzare il mio sogno e diventare insegnante”.