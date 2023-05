L’Aquila. Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia sono le regioni da cui provengono gli 8 istituti finalisti della 7/a edizione del Concorso Nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin, che il 24 maggio alle Ogr di Torino si contenderanno il montepremi di 200mila euro da investire nel proprio laboratorio di scienze.

Dopo le tre precedenti edizioni a distanza a causa della pandemia, Mad for Science torna in presenza. La sfida vedrà i finalisti confrontarsi sul tema ‘Le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell’ambiente’ (nel codice colore delle biotecnologie, quelle verdi sono legate all’agricoltura, quelle blu all’ambiente marino e acquatico e quelle grigie al risanamento ambientale e alla biodiversità), mettendo a punto 5 esperienze didattiche coerenti con il tema proposto e dimostrando come le biotecnologie possano essere utilizzate anche in un laboratorio scolastico per garantire la salute delle persone e del Pianeta.

La giuria sarà composta da Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin, direttore generale della Fondazione Telethon e presidente di Giuria della finale, Andrea Ballabio, direttore scientifico dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli; Alberto Bardelli, direttore scientifico dell’Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare (Ifom) di Milano.