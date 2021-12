M5S, Pettinari denuncia l’assenza di fondi per i malati oncologici

L’Aquila. “Darò battaglia e presenterò, se necessario, anche cinquantamila emendamenti, se non verrà rifinanziata la legge a favore dei malati oncologici, mentre si sovvenziona per tre anni il Napoli calcio per 3,6 milioni di euro”. Con queste parole il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari pone l’accento sulla difficile situazione vissuta dai malati ed i propri familiari.

“Ho scoperto mio malgrado, che questa giunta di centrodestra per i viaggi e l’assistenza ai malati oncologici non ha previsto nulla. Zero assoluto nel capitolo che prevede il rifinanziamento”, prosegue. “Sono sgomento, decisamente contrariato e ferito nell’apprendere che per una squadra di calcio di serie A come il Napoli si riescono a trovare 1,2 milioni di euro l’anno per tre anni fino al 2024 quindi 3,6 milioni di euro, mentre non si è previsto nulla per coloro che si affidano ai viaggi della speranza”.

“Sarà necessario comprendere le ragioni reali per le quali tale rifinanziamento non è avvenuto”, precisa, “mentre sarà utile fare un passo in avanti prevedendo nella prossima manovra di bilancio almeno trecentomila euro a favore di coloro i quali, colpiti da gravissime malattie, non riescono ad avere la necessaria solidarietà economica da parte della Regione Abruzzo”.

“Questa Giunta di centrodestra non può essere indifferente e voltare lo sguardo altrove rispetto alle difficoltà di tante famiglie abruzzesi che non riescono a fare fronte alle ingenti spese sostenute per i propri malati”, conclude Pettinari , “che invece una legge, già a suo tempo approvata con la mia firma, appare decisamente meritevole di un dovuto rifinanziamento”.