Lanciano. E’ morto a Lanciano il fotoreporter Arnolfo Paolucci, 68 anni, che per oltre un trentennio ha collaborato con le principali testate giornalistiche d’Abruzzo. Giornalista pubblicista, Paolucci è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via De Riseis.

Ad allertare i soccorsi è stato un amico con il quale stamani aveva un appuntamento. Dopo avergli telefonato e aver suonato alla porta di casa più volte, senza avere risposta, ha chiamato Polizia e Vigili del fuoco. L’esame cadaverico esterno ha accertato un improvviso malore con arresto cardiocircolatorio nel sonno. La Procura di Lanciano non ha finora dispostol’eventuale autopsia.

Arnolfo Paolucci è stato un apprezzato testimone dei più importanti avvenimenti di

cronaca a Lanciano e in Abruzzo. Cordoglio è stato espresso dal Sindacato dei giornalisti d’Abruzzo (Sga).

“Con i suoi scatti – recita una nota – Arnolfo Paolucci ha raccontato per quasi quarant’anni le storie del

territorio. Fotografo storico del quotidiano Il Centro, ha collaborato anche con Il Tempo e Il Messaggero.

Persona di grande gentilezza e profonda umanità è stato sempre apprezzato dai colleghi per la sua disponibilità

e per l’accuratezza del lavoro. Il Sindacato giornalisti abruzzesi si unisce con un grande abbraccio al dolore di

chi gli ha voluto e continuerà a volergli bene”.

Il cordoglio del sindacato giornalisti Abruzzo: “E’ morto nella notte a Lanciano il fotoreporter Arnolfo Paolucci: con i suoi scatti ha raccontato per quasi quarant’anni le storie del territorio. Fotografo storico del quotidiano Il Centro, ha collaborato anche con Il Tempo e Il Messaggero. Persona di grande gentilezza e profonda umanità è stato sempre apprezzato dai colleghi per la sua disponibilità e per l’accuratezza del lavoro. Il Sindacato giornalisti abruzzesi si unisce con un grande abbraccio al dolore di chi gli ha voluto e continuerà a volergli bene”.