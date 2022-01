Lupo avvelenato a Gioia, oggi arrivano i carabinieri dei nuclei cinofili antiveleno

Gioia dei Marsi. Sono attesi per questa mattina a Gioia dei Marsi, i carabinieri dei cinofili antiveleno, per la bonifica dell’area in cui è stato ritrovato il lupo ucciso presumibilmente da un forte veleno.

I carabinieri forestali nei NCA lavoreranno a fianco dei colleghi del Reparto Parchi, della stazione di Gioia dei Marsi, per passare al setaggio la zona in cui è stato avvelenato l’animale selvatico, così da scongiurare la presenza di altre esche.

Questa mattina sulla carcassa del lupo, di circa 2 anni, sarà eseguito un esame autoptico, con cui si stabilirà la causa esatta della morte. Dopo partiranno le indagini per cercare di risalire a chi si è macchiato di un crimine tanto odioso, come quello di avvelenare e far morire con dolori lancinanti, un lupo appenninico, uno degli animali simbolo d’Abruzzo.