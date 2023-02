Tagliacozzo. Marsia, piccola frazione di Tagliacozzo, diventa per un giorno il set ideale per il video musicale del giovane cantautore luca D’Alessio, in arte Lda. Il ventenne figlio d’arte, suo padre è Gigi D’Alessio, ha scelto l’Abruzzo e, in particolare la Marsica, come scenografia per il singolo “Se poi domani”, presentato in questi giorni a Sanremo dove si sta svolgendo il Festival della canzone.

“Un grazie grande”, scrive il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio in un post sul suo profilo Facebook, “come il successo che auguriamo alla sua bellissima canzone Se poi domani… a Luca D’Alessio – LDA che ha scelto la nostra Marsia per girare il video ufficiale.”