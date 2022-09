Alba Adriatica. Il Lotto premia l’Abruzzo. Nel concorso del 27 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è riuscito a portare a casa 50.596 euro grazie a una giocata sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 793,6 milioni dall’inizio dell’anno.