Lotta contro le discriminazioni: appuntamento all’Aquila con la 2a tappa dell’Abruzzo Pride

L’Aquila. Il Coordinamento Abruzzo Pride ha annunciato che la seconda tappa dell’Abruzzo Pride si terrà nella città capoluogo di regione il prossimo 26 giugno: secondo gli organizzatori L’Aquila “ha rivestito e riveste da sempre un ruolo fondamentale”.

“Durante la Seconda Guerra Mondiale”, hanno sostenuto nel corso di una conferenza stampa ,”L’Aquila si è resa protagonista attraverso la sua storica Resistenza partigiana. È il luogo in cui è sepolto uno dei pionieri del primo movimento omosessuale, Karl Heinrich Ulrichs. Ha subìto il devastante terremoto del 2009, ma fiera e orgogliosa ha subito iniziato a rimettersi in piedi”. “Come Coordinamento composto da associazioni presenti su tutto il territorio regionale”, hanno aggiunto,”vogliamo creare anche quest’anno degli spazi dove le persone potranno liberamente autodeterminarsi nonché partecipare a iniziative socio-culturali a L’Aquila e in Abruzzo dedicate alla comunità Lgbt+ e alla lotte contro le discriminazioni”.

“Riproporremo una Pride Week ed essa toccherà anche Pescara, Chieti e Teramo. Le attività culmineranno sabato 26 giugno a L’Aquila. Sogniamo una società aperta, accogliente, in cui ogni persona possa essere semplicemente sé stessa, tutelata nell’espressione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere, in cui possa vivere liberamente la propria vita affettiva. Vogliamo una nazione in cui ci siano leggi a tutela dei diritti civili. Le nostre istanze non appartengono solo al mondo Lgbt+, ma a tutte e a tutti”.