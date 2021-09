Lotta contro i tumori al seno, sulle cartoline della Lilt dell’Aquila le abruzzesi Farina e Panella

Avezzano. Sono pronte le cartoline della Lilt lega italiana, da sempre in linea per la lotta contro i tumori della provincia dell’Aquila, presieduta da Antonio Addari.

Sulle cartoline spicca il volto di Giorgia Farina e Giada Panella, due bellissime ragazze marsicane fotografate da Antonio Oddi che hanno messo a disposizione la loro immagine a supporto della campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa” per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Le cartoline saranno distribuite in tutta la Marsica e provincia. Lo scopo é di far sapere ai cittadini che il centro Lilt di Avezzano e l’Aquila esiste ed è li per accoglierli e aiutarli.

Uno dei modi per sconfiggere il male del secolo è quello di batterlo sul tempo con diagnosi precoce e prevenzione. Ad Avezzano l’ambulatorio si trova in Via Veneto 58 (347. 9864439), mentre all’Aquila via Antica Arischia 12/f (389 5951070).