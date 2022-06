Lotta alla dispersione scolastica, stanziati per l’Abruzzo 8 milioni di euro

Pescara. L’onorevole Valentina Corneli, portavoce M5S alla Camera, annuncia: “Formazione significa futuro. È stato emanato il decreto di riparto su base regionale dei 500 milioni di euro stanziati al fine di garantire la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.

“Per il nostro Abruzzo sono destinati oltre 8 milioni di euro come segue: 1,7 mln alle scuole della Provincia di Teramo, 2 a Pescara, 1,67 a L’Aquila, 2,75 a Chieti. Le scuole beneficiarie dei finanziamenti dovranno attuare progetti volti al potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione ai soggetti che presentino fragilità negli apprendimenti, prevenendo l’insuccesso scolastico e contrastando la dispersione tramite un approccio che valorizzi la motivazione e i talenti di ognuno all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio, in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento. L’obiettivo è quello di raggiungere nel 2026 un tasso di dispersione scolastica (ossia di giovani tra i 18-24 privi di almeno una qualifica) pari al 10,2% ossia quella media nell’UE nel 2019. Grazie a questo e ad altri importanti interventi anche di carattere infrastrutturale per le scuole e i nostri ragazzi, tutti posti in essere con le risorse del PNRR ottenute dal Presidente Conte, dobbiamo cercare di recuperare il terreno che abbiamo perso negli ultimi vent’anni anni in cui la scuola è stata dimenticata da chi sedeva in Parlamento, o peggio, scientemente smantellata”.