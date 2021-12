Lotta al caro pedaggi dell’A24 e A25, sindaci e amministratori al Ministero dei Trasporti per evitare rincaro

L’Aquila. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia al “caro pedaggi” e per la sicurezza della A24 e A25, hanno ricevuto, telefonicamente, dal vice capo di Gabinetto del ministro Giovannini la conferma che saranno ricevuti in delegazione lunedì 13 dicembre, alle 12, nella sede del Mims per essere aggiornati sulle soluzioni trovate e da adottare per evitare il rincaro delle tariffe e conoscere lo stato dell’arte dell’iter di approvazione del Piano Economico Finanziario.

I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo comunicano altresì che, ad oggi, alla richiesta di un incontro fatta a senatori e deputati di Lazio ed Abruzzo da tenersi per la giornata del 14 dicembre, per sollecitare tutti insieme l’adozione di un provvedimento da parte del governo centrale che sia in grado di evitare il rincaro dei pedaggi di circa il 36% dal 1 gennaio 2022, hanno dato adesione l’onorevole Stefania Pezzopane, che si sta attivando per organizzare l’evento, l’onorevole Carmela Grippa che attraverso la portavoce Valentina Corneli ha confermato la sua presenza, mentre l’onorevole Gianluca Vacca ha comunicato l’impossibilità ad essere presente, ma a disposizione per dare il suo contributo.

Restando in attesa di altre adesioni e di conoscere l’orario e il luogo dell’incontro del 14 dicembre, i sindaci e gli amministratori mantengono alta la guardia pronti a programmare ulteriori azioni da mettere in campo per scongiurare l’aumento delle tariffe e garantire la sicurezza.