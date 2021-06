L’orso marsicano avrà nuovi spazi per vivere nel Parco, accordo con la Regione (Foto e Video)

Pescasseroli. Una convenzione tra il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Ministero e Regione Abruzzo volto ad affidare la foresta demaniale Chiarano-Sparvera, che rappresenta un corridoio importante per l’orso bruno marsicano.

La sigla della convenzione è stata firmata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del direttore del Parco, Luciano Sammarone, l’assessore ai Parchi e vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, Giovanni Cannata, il presidente del parco Di Sanzio e il direttore generale del ministero dell’Ambiente della protezione della natura, il dottor Maturani.

“Grazie per la collaborazione vera che stiamo svolgendo su problemi, opportunità, incontro e a volte anche scontro nel senso che ognuno cerca di tenere ben a mente gli interessi dell’ente che rappresenta”, ha detto in conferenza stampa l’assessore regionale Emanuele Imprudente, “per quanto riguarda Regione Abruzzo il ruolo del Parco, sindaci e amministrazione sono cruciali rispetto a quella che è la tematica di gestione. Senza la volontà e la condivisione e la certezza di quello che è il valore delle comunità che rappresentano non c’è la possibilità di costruire quel modello giusto di qualità”.

“È una giornata importante”, ha precisato Antonio Di Santo, sindaco di Opi e presidente della Comunità del Parco, “il Parco insieme a Regione Abruzzo e ministero dell’Ambiente ha stipulato una convenzione attraverso la quale ala riserva delle foreste demaniali Chiarano-Sparvera passano alla gestione del Parco. È un atto importante perché questa riserva è a cavallo tra due bacini naturalistici e turistici notevoli per la nostra regione, tra due parchi nazionali e un parco nazionale: è un’area importante per la conservazione dell’orso tanto è vero che ha delle caratteristiche importanti dal punto di vista naturalistico.

Come la comunità del parco risponde alla presenza dell’orso bruno marsicano e più in generale degli animali selvatici? A rispondere è il presidente del Parco Nazionale Giovanni Cannata. “La comunità del territorio è fatta da persone tutte diverse”, ha sottolineato, “quindi ognuno reagisce in maniera diversa. Si oscilla tra coloro i quali sono presi da raptus di inseguire l’orso in tutte le sue vicende man mano che si muove all’interno del parco e che hanno l’obiettivo di scacciare l’esemplare, talvolta infastidendolo solamente. C’è chi riceve la visita dell’orso e come un’agricoltore posta su Facebook la foto della colazione con le galline pensando che il Parco risarcirà, come sempre ha fatto, e però questo vuol dire che gli animali stanno bene. Noi dobbiamo lasciare agli orsi di fare il loro mestiere di orsi: non mostrare segnali di paura improvvisi ma avere un atteggiamento rispettoso. È pericoloso l’orso bruno marsicano? Certo se si pensa di mettergli le dita negli occhi sicuramente sarà pericoloso, però basta seguire le comunicazioni del Parco e rispettare l’esemplare che è simbolo importante del nostro territorio”.

