L’orsa Amarena torna a far visita nella Marsica, l’esemplare tra le vie di Aschi alto (video)

Gioia dei Marsi. L’orsa Amarena torna a far visita nella Marsica. Questa mattina l’esemplare di orso bruno marsicano è stati infatti avvistato a Aschi alto, frazione del Comune di Gioia dei Marsi, mentre passeggiava tra le strade del paese.

Il video, girato da un abitante del posto, ha subito fatto il giro del web. Un episodio avvenuto il giorno dopo che ad Aschi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale a guida del sindaco Gianclemente Berardini, insieme al consigliere delegato al Parco, Antonio De Ioris, con la collaborazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il sindaco, come riportato da MarsicaLive, ha sottolineato l’importanza di fare il convegno a Casali d’Aschi perché è il paese dove c’è stata l’incursione più frequente dell’orso. Amarena, però, non si è fatta attendere ed è tornata a farsi vedere e ammirare in paese.

“I paesi come il nostro hanno una risorsa importante come l’orso che dà una vibilità mondiale alle nostre zone ed è per questo che è importante per la comunità dargli risalto”, ha detto ieri il primo cittadino Berardini, “questo lo dimostra il fatto che ieri erano presenti anche ragazzi che arrivano da tutta Europa per progetti legati alla salvaguardia proprio dell’orso e della biodiversità. Progetti che portano sui nostri territori ragazzi che investono e si formano nell’ambito della ricerca. Una tra queste associazioni è Salviamo l’Orso che ha aperto una sua sede proprio a Gioia. È essenziale quindi che l’orso vada rispettato e trattato per quello che è, un animale selvatico e quindi non va avvicinato come se fosse un qualunque altro animale, tutti aspetti fondamentali della convivenza con l’uomo, spiegati e sottolineati dal direttore del Parco, Luciano Sammarone, che ha relazionato al nostro evento e che ringrazio per essere stato presente e disponibile a parlare con chiunque avesse dubbi o domande”.