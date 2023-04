Corfinio. Domenica 16 aprile, alle 18, nella Cattedrale di San Pelino a Corfinio, sarà celebrato un importante atto per la promozione della “Cultura della Pace”.

Si tratta di un concerto con l’orchestra ‘Kyiv Virtuosi’, con l’apertura a cura della Corale Padre Mario, promosso dal Comune di Corfinio, con la partnership della Pro Loco, della Parrocchia di Corfinio e della Etex Italia S.p.A., che ha ricevuto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il Patrocinio del Consiglio Regione Abruzzo, del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale della Majella.

All’evento, il cui ingresso è libero per tutti i cittadini che vorranno partecipare, sono state invitate le Autorità Regionali, Provinciali, la Curia di Sulmona-Valva e i Sindaci del Centro Abruzzo che, considerata la finalità sociale ed umanitaria, indosseranno la fascia tricolore.

Un’ occasione unica per il ‘Territorio Peligno’ poiché i componenti dell’Orchestra “Kyiv Virtuosi” sono musicisti ucraini, di alto valore artistico, il Direttore d’Orchestra Dmitry Yablonsky è nato a Mosca, di fama mondiale, ed inoltre in questo particolare contesto sarà lanciato un messaggio, alla Comunità Internazionale, di richiesta di Pace dalla terra “Ove Italia Nacque” e dove si lottò, per la prima volta, per la conquista della Libertà e della Dignità Umana.