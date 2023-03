Stazioni sciistiche abruzzesi prese d’assalto da turisti impazienti, che hanno sempre fretta, qualche volta anche scortesi e su di giri. Perché sono appassionati di neve e di Abruzzo ma quest’anno per mesi sono stati costretti ad attendere l’arrivo della “dama bianca” che si è fatta contemplare solo a fine gennaio.

E così in tantissimi si sono ritrovati a dover condividere in un breve periodo di tempo, le bellissime piste di sci alpino con bambini alle prime armi, con neofiti impacciati e in ogni caso con migliaia di altri sciatori.

Lontano dal caos di parcheggi in cui in ogni week end i visitatori rimangono intrappolati per ore, per via di gestioni grossolane e poche attente ai servizi, a un manciata di chilometri dagli impianti del Monte Magnola di Ovindoli e poco più da quelli di Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio, ci sono dei “paradisi della neve” ancora quasi incontaminati, dove atleti ma anche solo appassionati di montagna, praticano un altro sport.

Forse più esclusivo. Di certo più “intimo”: lo sci di fondo.

Apre così, un nuovo ciclo di pubblicazioni di Marsicalive e Abruzzolive, che raccontano i luoghi e le esperienze in Abruzzo. In collaborazione con il nuovo sito www.marsica.it, realizzato insieme al Gal Marsica, ecco oggi l’approdo ai Piani di Pezza, nel Comune di Rocca di Mezzo. Poco più in là di quella pietra che porta l’incisione, nella frazione di Rovere “Robur Marsorum” che sancisce il passaggio dalla Marsica all’Aquilano.

Subito dopo, arriveremo a “Cento Monti”, nel Comune di Lucoli. Per arrivare, in questo caso, basta lasciarsi la Marsica alla spalle e procedere in direzione di Campo Felice. Una volta attraversata la galleria “Serralunga” si procede verso Lucoli, nell’Aquilano.

Grazie ad alcuni appassionati sciatori di fondo che si rimboccano le maniche, ogni giorno la neve viene battuta, così da regalare ai frequentatori delle montagne, piste in cui praticare fondo ma anche in cui ciaspolare in sicurezza e di certo con più facilità.

I PIANI DI PEZZA

I Piani di Pezza sono collocati sulle pendici del versante nord del Monte Velino. Rappresentano un grande piano carsico di notevole impatto scenico, tra i più suggestivi e integri del Parco Sirente Velino, con ampi spazi verdi circondati da faggete con esemplari ultracentenari e forniti di aree pic-nic.

In questo ambiente naturale con un’altitudine media di 1480 metri slm, si trova una variegata offerta per lo sci di fondo, un rifugio ristorante e noleggio attrezzature per il fondo e l’escursionismo con le ciaspole.



Si può godere di una pista omologata per la tecnica classica e libera, composta dall’anello del Lupo da 5 km. Le piste vengono battute in base alle condizioni del manto nevoso, in presenza del quale ci si sforza nel garantire almeno un anello da circa 3 km.

Novità dal 2019 è un anello, unico nel Centro Sud, per la pratica del biathlon con carabine laser, attività che si svolge solo su prenotazione. Il resto dell’offerta è composta da numerosi percorsi escursionistici, degna di nota è la passeggiata che porta al Rifugio Sebastiani attraverso la suggestiva faggeta di Valle Cerchiata. Per gli amanti dello sci alpinismo, ci sono altre opportunità, con diversi itinerari tra i quali quello che da Peschi Rovicino che arriva ad Ovindoli passando per il costone della Cerasa e quello che dal rifugio Sebastiani porta ai prati del Cafornia.

Piste sci fondo

1 Lupo e Gufo 5 – 2,5Km

Itinerari sci escursionismo

2 Ceraso 6 Km

3 Variante Ceraso 2 Km

4 Rifugio D’Eramo 5 Km

5 Capo Pezza 11 Km

6 Variante Capo Pezza 3 Km

1 Capo Pezza – Rifugio Sebastiani

2 Rifugio del Lupo – Vado Ceraso – Piazzale Magnola

Itinerari sci alpinismo

1 Peschio Rovicino – Vado Ceraso – Piazzale Magnola

2 Rifugio Sebastiani – Prati del Cafornia

Servizi: Rifugio, Ristoro, Noleggio, Bagni, Parcheggio

CONTATTI: Rifugio del Lupo 0862 1965376

CENTRO PER LO SCI DI FONDO, CENTOMONTI (LUCOLI-AQ)

L’Altopiano di Campo Felice, di origine carsico-alluvionale, è incastonato tra il massiccio montuoso del Monte Velino, di cui rappresenta la porta di ingresso orientale, il gruppo montuoso Monte Cagno-Ocre e le Montagne della Duchessa; l’altopiano, posto ad una altitudine media di 1500 m s.l.m., è caratterizzato dalla presenza di boschi di faggio e di bacini di acqua, uno dei quali, particolarmente suggestivo (“Il Lago”), si forma a primavera (maggio-giugno) in conseguenza dello scioglimento delle nevi.

Nella zona sono presenti TRE vecchie miniere, oggi in disuso, tutte lambite dalla piste di sci di fondo La Miniera.

Il complesso di sci di fondo Centomonti, toponimo che prende il nome dai numerosi rilievi che lo caratterizzano, è ubicato nella parte orientale dell’altopiano ed è costituito da un reticolo di circa km.20 di piste di fondo, sempre battute con gatto delle nevi, percorribili sia in Tecnica Classica che in Tecnica di Pattinaggio, tutte dipartenti dal Nolo sci Centomonti in prossimità del ponte di legno dedicato al decano Achille Marchetti; la pista Centomonti, omologata FISI cat.B, è sicuramente adatta agli sciatori più esperti a causa delle alte velocità – soprattutto con basse temperature – e delle notevoli pendenze; la pista La Miniera è invece adatta a chi vuole praticare lo sci di fondo rilassandosi e godendo dei panorami più suggestivi tra i boschi innevati; la Pista Le Tre Miniere è consigliabile solo a sciatori esperti e richiede comunque la massima attenzione districandosi tra boschi di faggio.

Sono presenti un percorso riservato per le ciaspole, itinerari di sci-escursionismo abbastanza impegnativi, una pista dedicata allo sledog su cui è usuale vedere correre slitte trainate dai cani, e, distaccato dagli altri tracciati, un circuito dedicato alle motoslitte per gli amanti dei motori.

Particolarmente consigliata una sosta alla Tana del Fondista, caratteristico ristoro al servizio degli utenti delle piste di fondo, raggiungibile solo con gli sci o con le ciaspole.

È possibile effettuare prenotazioni di sci, lezioni, ciaspole, bob, motoslitte – sia su circuito che su itinerari con guida, anche con porta-persone al seguito.

Periodo Apertura Chiusura dicembre 9,00 15,00 gennaio 9,00 16,00 febbraio-marzo 9,00 16,30

Dopo l’orario di chiusura, durante e dopo la lavorazione della neve con il mezzo battipista è assolutamente vietato percorrere le piste.

L’utente delle piste è tenuto a munirsi di Ski-pass e a rispettare il Regolamento delle piste disponibile su questo sito alla pagina “Regolamento delle Piste” ed affisso sulle bacheche del centro fondo.

(FONTE: http://pistescifondo.centomonti.com)

INDIRIZZO Località Centomonti di Campo Felice 67045 Lucoli (AQ)

CONTATTI Tel: 328.3196796 Email: [email protected] INFO PISTE-MAESTRI- SERVIZI

328.3196796 Massimo 347.5915976 Loris (Maestro) 347.3031466 Stefano

INFO CIASPOLATE

Abruzzo Wild Trek Soc. coop. a r.l.

Via Caldora 11, 67100 L’Aquila

Tel: +39 391 30 63 371

[email protected]