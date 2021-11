L’ondata di maltempo sta per finire: piogge fino a giovedì poi alta pressione e nebbie

L’Aquila. L’ondata di maltempo che sta colpendo il Paese da molti giorni sta per terminare. Un vortice ciclonico riuscirà a influenzare l’Italia fino a giovedì, poi tornerà l’alta pressione delle Azzorre.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa – in una nota – che dopo un mercoledì ancora con cielo coperto su gran parte delle regioni e molto piovoso al Centro-Sud, soprattutto su Sicilia e Calabria (i piovaschi mattutini al Nord si esauriranno nel pomeriggio), da giovedì l’avanzamento di un campo di alta pressione di origine oceanica, favorirà il ritorno del sole seppure accompagnato da molte nubi, al Nord, in Sardegna e su gran parte delle regioni tirreniche, specie su Toscana e Lazio. Sui versanti adriatici e sul resto del Sud peninsulare il tempo sarà ancora a tratti perturbato con rovesci e pure locali temporali. Non si escludono neppure improvvise trombe marine che occasionalmente potrebbero toccare terra. La situazione cambierà in modo deciso a partire da venerdì e almeno per tutto il weekend quando l’alta pressione delle Azzorre tornerà a proteggere tutta l’Italia.

Saranno tre giorni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato, ma con il ritorno delle nebbie, anche diffuse e fitte sulla Pianura Padana. Sotto il profilo termico non ci saranno grosse variazioni almeno fino a venerdì, poi le temperature sia massime che minime tenderanno a calare di 3-4 °C soprattutto al Settentrione.

Mercoledì 17. Al nord. Cielo coperto con piovaschi sparsi. Al centro: cielo coperto, qualche pioggia lungo le coste adriatiche, del Lazio e della Sardegna. Al sud: ultime fasi di maltempo in Sicilia, peggiora fortemente sulla Calabria ionica, instabile altrove.

Giovedì 18. Al nord: tempo asciutto, ma spesso con cielo coperto in pianura. Al centro: qualche pioggia sulle regioni adriatiche, forte su Abruzzo e Molise, più sole altrove. Al sud: maltempo in Puglia, a tratti instabile sul resto delle regioni peninsulari, sole in Sicilia.

Venerdì 19. Al nord: nebbie al Nordovest, a tratti soleggiato altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: molte nubi sugli Appennini, più soleggiato altrove. Weekend con nebbie al Nord e bel tempo sul resto d’Italia.