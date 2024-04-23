Raiano. L’olio prodotto da Salvatore Arquilla, di Raiano, che ha l’uliveto nel territorio di Raiano, ha vinto la XVIII

edizione di Frantolio, il concorso dedicato al Buon Olio Peligno, che si è svolto a Prezza. Dietro di lui,

nell’ordine, i campioni di Crescenzo Di Giannantonio, di Raiano; Ugo Giannangeli, di Vittorito; Simona De

Santis, di Introdacqua e Antonio Di Pietro, anche lui di Introdacqua. Quattro de primi cinque hanno molito

presso il frantoio Ansape, di Raiano. Uno, invece, quello che si è classificato terzo, ha molito al frantoio

Albanuova di Vittorito. Dietro i primi cinque, altri cinque campioni, classificati a pari merito, ai quali è stata

conferita una menzione speciale. Al concorso hanno preso parte 80 campioni di olivo, tutti rigorosamente della varietà Rustica Gentile.

La classifica è stata illustrata dal dottor Marino Giorgetti a nome del panel della Regione Abruzzo.

Al centro del dibattito che si è sviluppato due argomenti salienti. La situazione attuale dell’ulivicoltura nella

Valle Peligna, ed in generale nelle aree interne, sviluppata dagli studenti dell’Istituto Agrario Serpieri, sede

di Pratola Peligna, e “La difesa fitosanitaria sulle avversità dell’olivo”, argomento strettamente attuale,

illustrato dal dottor Domenico D’Ascenzo, Agronomo e fitopatologo.

Tutti questi argomenti sono stati anche al centro degli interventi del Vice Sindaco di Prezza, Antonio

Ferrusi; del professor Francesco Di Girolamo, dirigente dell’Istituto Scolastico Serpieri; del direttore della

Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Silvio Lancione;

Soddisfatto il presidente dell’Associazione Rustica e Gentile il presidente Franco Volpe, che ha sottolineato

l’importanza raggiunta da Frantolio nell’economia sostenibile del territorio peligno ed ha annunciato che

l’edizione 2025, la XVIII, con numerose novità, si svolgerà in un luogo da definire nelle prossime settimane.

Oltre alla proclamazione dei vincitori, è stata rinnovata la collaborazione tra l’associazione Rustica e Gentile

e l’IIS ”A. Serpieri”, che ospiterà un corso di potatura dell’olivo tenuto dal dott. Luciano Pollastri, previsto

per Mercoledì 24 Aprile, tempo permettendo.