Ovindoli. Lo Sci Club CZERO6 si conferma campione per il sesto anno consecutivo del Trofeo Città di Roma, Gran Prix BCC Roma, che ha celebrato la quindicesima edizione sulla pista Montefreddo di Ovindoli.

La prova in due giganti (aperta ad aspiranti, giovani e senior) ha chiuso la due giorni di gare organizzate dallo Sci Club CZERO6 in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio e Sardegna) della FISI, che venerdì 15 aveva visto disputare una prova di gigante per il GP Aerre Group Viterbo e una per il GP 3 Quarti Prati Roma Nord. Tutte le gare erano valide per 1° Circuito Master Appenninico 2024.

Venerdì in evidenza, con due successi, Laura Giacomelli (Master C), Nina Miccò (Senior) e Claudio Apollonio (Master B), mentre nel Città di Roma due volte sul gradino più alto del podio sono saliti Alessandra Manieri (Master C), Claudio Apollonio (Master B) e Leonardo Belli (Master A). Il “Premio Ferdinando Tempesta e Massimo Fasciani”, in ricordo dei due sfortunati sciatori del comitato FISI CLS, venuti a mancare tra 2021 e 2022, che ha premiato il miglior tempo complessivo nelle quattro discese, è stato vinto da Giorgio Regazzoni, che ha battuto per meno di un secondo e mezzo Francesco Dimitri, vincitore nel 2023.

Il Trofeo del Città di Roma, riproduzione del Colosseo, è stato consegnato da Giuseppe Lucarelli, creatore della manifestazione, allo SC CZERO6, che ha regolato SC Ovindoli e Aliski Racing. «Siamo davvero felici per questa due giorni che ha visto grande partecipazione dal centro Italia, non solo degli atleti Master. Grazie alla Stazione di Ovindoli per la perfetta organizzazione delle gare e la preparazione della pista. Soddisfatti ovviamente anche per aver conquistato il successo a squadre per il sesto anno consecutivo», hanno affermato i dirigenti della società organizzatriceRoberto Giardini e Giovanni Cerasa. Main Sponsor del poker di gare l’Aerre Group di Viterbo, il 3 Quarti Prati Roma Nord e laBCC Roma. Cerimonia di premiazione delle manifestazioni affidata ai professionisti della grafica La Pubblisport e Alibrandi Carni,entrambe Aziende di Fonte Nuova (Rm).

I Campioni della due giorni.

GP Aerre Group Viterbo: Laura Giacomelli (Master C), Claudio Apollonio (Master B) Nicola Del Principe (Master A), Nina Miccò (Senior F), Tommaso Rossi (Senior M).

GP 3 Quarti Prati Roma Nord: Laura Giacomelli (Master C), Cladio Apollonio (Master B), Francesco Dimitri (Master A), Nina Miccò (Senior F), Valerio Caputi (Senior M).

Città di Roma Gran Prix BCC Roma gara 1: Alessandra Manieri (Master C), Claudio Apollonio (Master B), Leonardo Belli (Master A), Martina Morgante (Senior F), Paolo Oddi (Senior M).

Città di Roma Gran Prix BCC Roma gara 2: Alessandra Manieri (Master C), Claudio Apollonio (Master B), Leonardo Belli (Master A), Flavia Balduini (Senior F), Valerio Caputi (Senior M).