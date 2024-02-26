Pescara. “Domani a Pescara appuntamento con ‘L’Italia dei Sì 2023-2032’ che avrà come focus progetti e grandi opere in Italia e in Abruzzo’. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, torna nella nostra regione per illustrare il Paese del futuro”.

Così il segretario regionale della Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, annunciando l’iniziativa in programma domani mattina alle ore 11.00 presso l’Aurum Largo Gardone Riviera di Pescara, che vedrà protagonista Matteo Salvini. “Sarà un importante momento di confronto su quanto si sta facendo, soprattutto in termini di infrastrutture, mobilità e logistica per migliorare la vita degli abruzzesi e sfruttare a pieno tutte le opportunità di questo territorio – continua D’Eramo -. La Lega mantiene gli impegni presi con i cittadini, con i fatti e non a parole, e lavora da protagonista per il futuro”, conclude il segretario regionale.