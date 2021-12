L’ingegnere Garofalo è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale

Pescara. Il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato il decreto per la nomina dell’ing. Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale che ha competenze per il porti di Marche e Abruzzo.

Con il provvedimento è stata chiesta sulla nomina l’intesa dei presidenti delle Regioni Francesco Acquaroli (Marche) e Marco Marsilio a cui seguirà la doppia audizione parlamentare del nuovo presidente e le votazioni per formalizzare l’incarico. Probabilmente la conclusione dell’iter e l’insediamento slitteranno a febbraio.

Garofalo, 63 anni, messinese, ingegnere meccanico, è stato deputato alla camera nel 2008 e 2018 con Pdl, Ncd e Alternativa Popolare, è stato componente della Commissione Trasporti della Camera tra il 2014 e il 2018, esperto nello staff dell’allora ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi e anche presidente dell’Autorità portuale di Messina tra il 2003 e il 2007.

La firma per la nomina di Garofalo è arrivata a oltre un anno di distanza dalla scadenza del mandato di Rodolfo Giampieri, dopo la nomina saltata di Matteo Africano. In attesa del nuovo presidente, da inizio luglio è l’ammiraglio Giovanni Pettorino, ex Comandante Generale della Guardia Costiera, a ricoprire l’incarico di Commissario straordinario per l’Adsp.

Il commento del presidente della Regione, Marco Marsilio

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso l’intesa alla nomina dell’ing. Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, proposta dal Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e condivisa con la Regione Marche.

Con l’intesa della Regione Abruzzo si completa il quadro istituzionale che consente ora al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims) di procedere all’invio della proposta alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere propedeutico alla nomina, che giunge dopo diversi mesi di prorogatio, restituendo all’Autorità Portuale la piena operatività.

“Colgo l’occasione – ha commentato il presidente Marsilio – per augurare all’ingegner Garofalo un buon lavoro nel segno di una costante quanto proficua collaborazione”.