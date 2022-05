Linea Oro Bike Avezzano, Gabriele Calandra in crescita nelle gare juniores

Avezzano. È stato il Gran Premio Apertura-Memorial Michele Fontana a Canosa di Puglia a regalare recentemente una bella soddisfazione alla Linea Oro Bike Avezzano con il comparto juniores presente con Gabriele Calandra, Simone Terzini e Lorenzo Sorgi.

Pur arrivando vicino ai primi dieci, Calandra ha dato un’ottima prova del proprio valore tenendo il ritmo del gruppo inseguitore del primo classificato arrivato in solitaria, a coronamento di un periodo di crescita nella forma e nella condizione che ha visto lo stesso Calandra ben figurare nei primi 15 al Trofeo Città di Maltignano nelle Marche.

Qualche problema fisico ha frenato alcuni ragazzi del settore under 23 che si annuncia in ripresa e pronto a ripartire a pieno regime per affrontare quasi a pieno organico la gara del 1°Maggio a Manoppello che assegna il campionato regionale FCI Abruzzo dilettanti under 23 ed élite e alla quale il sodalizio marsicano tiene molto al debutto in questa categoria.

Un gruppo giovane e ben amalgamato tra juniores e under 23 che con un po’ di costanza, impegno e pazienza riuscirà sicuramente a raccogliere i risultati e valorizzare le proprie qualità come meritano, grazie al lavoro certosino dei tecnici Enrico Giuliani e Sabrina Morelli, del team manager Francesco Sorgi e al sostegno degli sponsor MBI Gas e Luce, Ovodoro, Torti patate, Semenflora, Vittoria Assicurazioni, Markaurelio Serramenti, Terrantica, Tigre, Torti agroalimentari, Guerrinuccio ristorante, Dentilandia, GG ideazioni pubblicitarie, Kent boutique, Braceria Mangiafuoco, Mama servizi, Almu, Forno Serafini, Silver e La Casa del Pane che credono in questo progetto.