Linea ferroviaria, Grippa su consiglio comunale Chieti: “Si lavori per il progresso””

Chieti. “Dal Consiglio Comunale di Chieti indetto straordinariamente per un confronto sul tracciato del raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara sono emerse molte perplessità e critiche che potrebbero minare il reale concretizzarsi di una importante infrastruttura che è da intendere come strumento importante dell’economia dell’intera Regione. È un’opera che seguiamo da tempo e per la quale ci siamo spesi molto durante il Governo Conte bis per farla inserire tra le priorità per il Paese. Non sia vanificato un lavoro che va avanti da tempo in particolare ora che sono disponibili anche i fondi del PNRR.Certo che è facile collocare una nuova opera in un territorio e questo per diversi aspetti ma ciò diventa complesso se non si lavora tutti per la sua positiva realizzazione”.

Così la deputata del M5S Carmela Grippa che ha ribadito il suo punto di vista anche durante la sessione dei lavori mattutina durante la quale ha altresì affermato: “Credo anche che i confronti per la costruzione di nuove infrastrutture così come i dibattiti pubblici abbiamo senso quando è data la possibilità di intervento ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro che nel caso del raddoppio della relazione ferroviaria abbiamo un rapporto quotidiano. La politica deve fare sintesi di ciò e non appropriarsi del dibattito solo per esprimere posizioni che a volte non sono inclusive”.

“Dobbiamo partire da ciò nei prossimi incontri e giungere ad una idea di tracciato che sia bilanciata non solo in termini di costi e benefici dell’opera in sè ma anche dell’apporto che saprà dare al territorio anche in termini dei giusti contributi per le espropriazioni per pubblica utilità che saranno necessarie e che porteranno alla privazione coatta di un bene o di un diritto dei cittadini. Ci sia un confronto, anche acceso, se necessario ma costruttivo tra le parti; si valutino proposte correttive ma che abbiamo a cuore le relazioni che con il raddoppio ferroviario potranno ingenerarsi senza essere motivo di lungaggini burocratiche. Vale in parte per non tagliare fuori dai diversi corridoi internazionali la nostra Regione che da tempo attende tale opera. Auspico che Conferenza dei Servizi si possa trovare la giusta quadra per una la positiva definizione”, conclude.