Anche ad agosto la “Linea dei Parchi”, il bus commerciale della TUA, è ancora protagonista per far scoprire e vivere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche dei Parchi abruzzesi. Un’idea per i più grandi e i più piccini per scoprire un mondo quasi incantato, incastonato nel cuore dell’Abruzzo, a poca distanza da Roma. Un mondo che vale la pena scoprire nella sua rara bellezza.

La linea della TUA, azienda regionale di trasporti, infatti ha sposato, in sinergia con i comuni dei Parchi coinvolti, un discorso di valorizzazione territoriale attraverso un’operazione di co-marketing i cui numeri stanno fornendo indicazioni positive, oltre ad un crescente interesse per l’iniziativa.

Il bus della Tua, griffato con tutte le bellezze e le specie animali più iconiche dei Parchi, è attivo ogni sabato e domenica del mese di agosto (fino al 27), oltre all’intera settimana di Ferragosto da Roma (stazione Tiburtina) a Pescasseroli attraversando Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo.

È possibile acquistare i biglietti a bordo e online tramite portale web e app “TUAbruzzo” al prezzo di 20 euro per la corsa semplice e 35 euro per le corse di andata-ritorno. La Tua consiglia l’acquisto prima della partenza. Per le spostarsi tra i comuni all’interno dei Parchi le tariffe sono le seguenti: corsa semplice ad un costo di 8 euro, mentre per il servizio andata-ritorno il prezzo è di 12 euro.