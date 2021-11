Licenziamenti alla San Marco Industrial di Atessa, la politica si infiamma: botta e risposta Pd – Lega

Atessa. Botta e risposta tra Pd e Lega sui licenziamenti della San Marco Industrial di Atessa.

Le dichiarazioni del capogruppo del Pd Silvio Paolucci

“L’azienda licenza gli operai della San Marco Industrial di Atessa nel più grave silenzio da parte della Regione Abruzzo, a cui lavoratori e sindacati si erano rivolti mesi fa per arginare un nuovo salasso di posti di lavoro e il perpetrarsi di una condotta inaccettabile da parte della proprietà che lavora, in questo momento, quasi esclusivamente per Sevel e per il furgone Ducato. A causa della latitanza del Governo regionale dalle vertenze prevedibilmente esplose nel post pandemia, non hanno un futuro certo nemmeno i 163 lavoratori dell’azienda, di riferimento per l’area frentana e Val di Sangro, 14 dei quali sono stati già licenziati, a partire, cosa gravissima, dai rappresentanti sindacali. Stare in silenzio mentre ciò accade, significa chiudere le porte in faccia a centinaia di famiglie, che saranno travolte dalle decisioni”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci che nei prossimi giorni depositerà una nuova interpellanza sul tema.

“Insieme ai sindacati, l’estate scorsa, avevamo chiesto un garante istituzionale degli impegni presi nel 2017 dalla proprietà verso i lavoratori e la convocazione di un tavolo sindacale per fare il punto sulla situazione e sulle azioni per scongiurare l’esubero di circa 80 lavoratori – riprende Paolucci – Nessuna di queste cose è stata fatta, nonostante gli accorati appelli all’esecutivo regionale che in questi mesi si sono avvicendati da parte dei lavoratori e parti sociali.

Un silenzio inaccettabile, anche alla luce della condotta antisindacale dell’azienda, che con i tagli ha mandato a casa un rappresentante sindacale e messo un altro in cassa integrazione, ci riferiscono i sindacati ed ha assunto una linea dura verso quelli che manifestavano pubblicamente paure e dissenso per le decisioni prese nei confronti del personale, in parte in cassa integrazione dall’estate scorsa. Un caos che si consuma nella piena inerzia istituzionale: in questi mesi non c’è stata una rotta, nonostante le crisi siano tante e annunciate. Solo promesse, puntualmente disattese e l’incapacità, da parte del governo di centrodestra, di trattare condizioni diverse dai licenziamenti e dai provvedimenti verso i lavoratori. La Giunta è stata assente sulla transizione e sulle strategie a servizio di investimenti industriali capaci di produrlo, nonostante la gran mole di risorse in arrivo con il Pnrr e i miliardi dei Fondi comuni europei. Avrebbero anche gli strumenti per farlo, va ricordato che sono in giacenza una legge quadro organica sul lavoro proposta da Legnini e a cui abbiamo lavorato come centrosinistra, articolata proprio per intervenire sull’intera filiera e come il disegno di legge a sostegno dell’occupazione femminile che sempre come centrosinistra abbiamo depositato già da tempo. È l’ultima chiamata per troppi abruzzesi, arrivato il momento che la Regione si svegli”.

La risposta della Lega Abruzzo

Spiace che si continui ad utilizzare il destino di tanti lavoratori in difficoltà per portare avanti una campagna politica falsa e denigratoria verso le Istituzioni regionali, impegnate, in questa particolare fase storica, su tutti i fronti, non solo occupazionali, per ridare dignità ed integrità a tutto il tessuto imprenditoriale regionale.

Le vicende della Sanmarco Industrial di Atessa, ma anche con riguardo a tutte le maggiori vertenze occupazionali, sono state sempre seguite ed affrontate con il massimo impegno e costanza da parte degli Assessorati regionali preposti, al fine di scongiurare i licenziamenti annunciati dal management della Società. Presso l’Assessorato al lavoro regionale, a partire dai primi mesi del 2021, sono stati convocati più volte sia la parte datoriale che le organizzazioni sindacali, con l’intento di poter aprire un utile confronto attese le criticità rilevate. L’Assessore al lavoro ha sempre ribadito la netta contrarietà ai licenziamenti, ribadendo anche che la normativa nazionale in materia di lavoro, permette alle società in difficoltà di usufruire di lunghi periodi di cassa integrazione, utili a scongiurare i licenziamenti e a riorganizzare le attività, pur in questa particolare fase storica.

Purtroppo i rappresentanti aziendali hanno sempre e continuamente rappresentato che la società non era in grado di poter sostenere i costi attuali, aggravatasi anche a seguito della pandemia da Covid-19 e dal calo successivo calo di fatturato che non consentivano più il mantenimento di tutti i lavoratori.

In presenza dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo, la Regione si è immediatamente attivata. Nel corso dell’ultimo incontro, le Parti non hanno raggiunto alcun accordo, secondo le previsioni della legge 223/21 e la Società comunicava che avrebbe attivato i licenziamenti nel rispetto delle disposizioni di legge previste dalla normativa di riferimento. L’Assessore al lavoro, che ha sempre partecipato agli incontri della Sanmarco Industrial, ha richiesto nuovamente alla Società di ritirare i licenziamenti e di continuare con la cassa integrazione fino ai primi mesi del 2022, auspicando una ripresa del mercato di riferimento e la ricerca di nuove opportunità.

Purtroppo, pur riscontrando la disponibilità delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti della Società hanno nuovamente ribadito il netto rifiuto di ritirare la procedura di licenziamento e di voler anche rinunciare alla cassa integrazione già concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Da quanto pur brevemente illustrato, e i rappresentanti sindacali della Sanmarco Industrial ne sono sempre stati a conoscenza, si evince chiaramente che la Regione, sempre nel rispetto delle disposizioni che la normativa di riferimento prevede in tema di lavoro, ha cercato di porre in essere ogni utile tentativo al fine di scongiurare i licenziamenti,. Se qualcuno, come da più parti affermato, ritiene che la Società stia effettuando licenziamenti non rispettando le disposizioni di legge, è l’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha le specifiche competenze previste dalle norme, per poter porre in essere una attività di vigilanza e controllo sull’operato della Società, non la Regione Abruzzo.

Prima di ricorrere ad una mera attività di sciacallaggio nei confronti delle Istituzioni regionali, sarebbe opportuno avere le necessarie informazioni, senza intentare operazioni di pura e semplice demagogia alle spalle di tanti lavoratori e cittadini in difficoltà. L’esecutivo regionale continuerà a porre in essere ogni utile iniziativa sul fronte delle vertenze aziendali, come del resto ha sempre fatto fin dal proprio insediamento attraverso gli Assessori competenti. C’è un forte impegno per il prossimo futuro ad utilizzare ogni risorsa finanziaria disponibile per poter aiutare le tante aziende ad uscire dalla crisi economica che ha carattere strutturale globale e non solo regionale e ha ricercare un giusto equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. I prossimi mesi ci vedranno impegnati a cogliere ogni utile opportunità in tal senso.