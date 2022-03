Libera scende in piazza contro le mafie: l’Abruzzo maglia nera su trasparenza fondi

Pescara. Da Napoli a Brescia, oggi 100mila studenti e giovani scendono in piazza per la giornata di memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa punta a ribadire che la lotta contro ogni mafia deve partire da un modello di istruzione differente.

“Il 21 Marzo è una data che deve legare memoria e impegno. Non lasciare soli i familiari delle vittime innocenti di mafia è il primo passo per trasformare le tante battaglie di giustizia individuali in battaglie collettive per la giustizia sociale”, dichiarano gli studenti di scuole e università presenti in piazza.

“La crisi pandemica ha evidenziato con forza come le diseguaglianze economiche e sociali insieme al legame mafie-politica-economia siano tra i principali strumenti attraverso i quali le mafie si radicano e rafforzano sui territori”, osserva Arianna Petrosino della Rete della conoscenza, tra le realtà organizzatrici della piazza “Nelle scuole e nelle università combattiamo la mafia ogni giorno – dichiara Lorenzo Morandi, coordinatore nazionale di Link coordinamento universitario – perché il diritto allo studio, universale e garantito a tutte e tutti, è il nostro unico strumento per non finire nelle mani della criminalità, e senza conoscenza non possiamo dare un altro modello di sviluppo ai nostri territori. Insieme a Libera ci stiamo interrogando su strumenti che possano contrastare gli atteggiamenti mafiosi e la corruzione nelle università, che si nascondono negli appalti, nei meccanismi amministrativi, e provano a insinuarsi anche nella comunità accademica”.

Giornata vittime mafie, Abruzzo in piazza con Libera

Il dossier, con Covid cresce anche qui ‘variante criminalità”

È Pescara la piazza principale abruzzese ad accogliere la lettura pubblica dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno promossa dalla rete di Libera e l’adesione di istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, realtà sociali e scolastiche. Giunta alla 27/a edizione, e riconosciuta nel 2017 con Legge dello Stato, la prima giornata di primavera anche in Abruzzo diventa un momento di ricordo e di impegno, in collegamento con la

manifestazione nazionale a Napoli, la piazza che ospiterà l’intervento del fondatore di Libera, don Luigi Ciotti.

Iniziative anche a Chieti, Sulmona e Tornareccio. Un momento che si propone anche come di riflessione sulla situazione regionale: l’Abruzzo è in zona arancione per quanto riguarda l’aumento di quei “reati spia” che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, come documentato dal recente rapporto nazionale di Libera: “La tempesta perfetta 2022: la variante criminalità”. Come si legge nel dossier, nell’ultimo biennio in Abruzzo il numero delle interdittive antimafia emesse dalle prefetture nei confronti di aziende controllate o condizionate dalle organizzazioni criminali è aumentato del 71% (14 interdittive nel biennio 2018/2019, 24 nel biennio 2020/2021) collocandosi al nono posto tra le regioni italiane, a fronte di una media nazionale del + 33%.

Di recente c’è stato un provvedimento inibitorio emanato dalla Prefettura di L’Aquila nei confronti di tre aziende agricole.

Nel biennio pandemico sono aumentate anche le segnalazioni sospette con un incremento percentuale del 24% in linea con la media nazionale; 257 sono invece le nuove imprese abruzzesi della ristorazione diventate più vulnerabili a infiltrazioni criminali.

Si registra una diminuzione nel biennio 2020/2021 rispetto a quello precedente dei reati di usura (-22%), mentre sono aumentate del 34% le truffe e frodi informatiche. Maglia nera all’Abruzzo sulla trasparenza dei fondi delle spese fatte per la gestione dell’emergenza tramite bandi di gara delle pubbliche amministrazioni: dei 244 milioni messi a bando per arginare la crisi sanitaria scatenata dal Covid, solo il 15% risulta aggiudicato e documentato.