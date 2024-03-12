L’Aquila. Si terrà domani 13 marzo, alle 16.00, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale il secondo appuntamento del mese di marzo con gli incontri organizzati dall’Ute, l’Università per la terza età dell’Aquila. Domani sarà la volta della prof.ssa Maria Di Maro che intratterrà la platea con una conferenza su ‘Letteratura e medicina. Incroci e sovrapposizioni’.

Maria Di Maro è ricercatrice presso il dipartimento di Scienze Umane; si occupa di letteratura italiana d’età moderna, di poesia italiana dei secoli XVI e XVII e dell’intersezione tra letteratura, medicina, scienza e arti. Attualmente lavora sui rapporti tra letteratura e medicina e sulla rappresentazione della natura come strategia terapeutica nella tradizione letteraria italiana (sec. XIV-XX). Si è occupata del racconto dell’ipocondria tra Seicento e Settecento, della presenza del sapere anatomico nella poesia barocca e della rappresentazione letteraria di sifilide e gotta.

Lavora sulla scrittura delle donne, prestando particolare attenzione a generi come la lirica, il trattato e la scrittura giornalistica. Ha pubblicato saggi su Margherita Costa, Lucrezia Marinelli, Dianora Sanseverino, Laura Terracina ed Elisabetta Caminer Turra. Si è occupata della rappresentazione del viaggio in Parnaso tra Italia e Spagna (XVI-XVII) e di letteratura dialettale napoletana, pubblicando saggi su Giulio Cesare Cortese, Giovan Battista Basile, Felippo Sgruttendio de Scafato e Giambattista Valentino.