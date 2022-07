Legittimazione delibera giunta D’Alfonso, Blasioli risponde a D’Annuntiis: silenzio ambiguo del centrodestra sulla sentenza Tar

Pescara. Il consigliere regionale Blasioli tuona contro il sottosegretario D’Annuntiis: “La nota del sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis ci lascia perplessi e non fornisce spiegazioni esaurienti sul silenzio, denunciato dal senatore Luciano D’Alfonso, con cui l’attuale Amministrazione ha accolto la sentenza n.176 del Tar Abruzzo, pubblicata il 4 maggio, che ha di fatto bocciato i ricorsi delle società private che avevano contestato l’affidamento in house a Tua del Trasporto pubblico locale. Provvedimento frutto di una delibera datata 29 settembre 2017 della Giunta Regionale, allora guidata dal centro-sinistra, che, come riconosciuto dai giudici del tribunale amministrativo di Pescara, ha tutelato a un tempo sia l’interesse pubblico che il “ragionevole profitto degli operatori privati”, dichiara Blasioli.

“Il sottosegretario D’Annuntiis si dichiara stupito del clamore sollevato dall’ex presidente D’Alfonso su esiti giuridici «scontati», ma in compenso attribuisce il merito del buon esito soprattutto allo straordinario «sforzo difensivo» messo in campo dall’attuale Giunta. Il mancato risalto alla sentenza citata è tanto più sorprendente a fronte delle tante conferenze stampa indette dalla Giunta Marsilio per attribuirsi meriti di altri. Mentre in questa occasione sarebbe stato più che opportuno porre l’accento sulla decisione del Tar al fine di riconoscere il lavoro fatto e indicare la direzione da seguire in Regione anche in altri settori. Sembra quasi di cogliere una nota di rammarico rispetto alla sentenza. Non a caso, nel settembre 2017, gli allora consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri giudicavano l’affidamento in house fortemente lesivo sia per il libero mercato che per le casse regionali”, conclude.