L’Aquila. “La nuova Legge Urbanistica con i suoi 108 articoli, la nuova Rete Ospedaliera che ora verrà calata negli atti aziendali, e poi la Legge sul Reddito di Libertà per supportare concretamente le donne vittime di violenza nel riprendere in mano la propria vita, la copertura di tutte le Borse di Studio universitarie e i 18milioni di euro di finanziamento per sostenere la ripresa del comparto rurale. Sono solo alcuni dei provvedimenti inseriti nell’ultima finanziaria, che racchiudono 5 anni di buon governo di Forza Italia all’interno della maggioranza di centrodestra, quale partito trainante di un gruppo solido che ha posto le basi per i prossimi cinque anni di legislatura al fine di completare il lavoro sin qui compiuto in favore degli abruzzesi”.

È quanto dichiarato dal gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Abruzzo nel corso della conferenza stampa di oggi convocata per illustrare i punti fermi della propria azione di governo all’interno della coalizione.

Presenti il capogruppo Mauro Febbo, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i consiglieri regionali Sara Marcozzi, Manuele Marcovecchio, Emiliano Di Matteo, l’assessore Daniele D’Amario e il Coordinatore regionale degli Azzurri Nazario Pagano.

“Sicuramente – ha detto il capogruppo Febbo – abbiamo inciso in modo determinante in tutti i provvedimenti che hanno contraddistinto i 5 anni della maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo, arrivando alle ultime due sedute del Consiglio regionale di valore strategico: l’ultima che ci ha permesso di approvare in tempi record la finanziaria e quella precedente con l’approvazione della nuova Legge Urbanistica dopo 41 anni di attesa, siamo partiti con 102 articoli, in Commissione con il Presidente Marcovecchio abbiamo portato 47 emendamenti, e siamo passati a 108 articoli che oggi hanno iniziato il proprio viaggio nei territori; e poi la nuova Rete Ospedaliera sulla quale Forza Italia ha inciso sino a elaborare l’ordine del giorno che ha permesso la sua approvazione in Consiglio. Ma l’elenco dei provvedimenti legislativi che portano la firma degli Azzurri è lunghissimo: il rifinanziamento del Reddito di Libertà, una battaglia di civiltà portata avanti dal consigliere Marcozzi; il riconoscimento delle attività storiche che dimostra il nostro attaccamento verso le città dell’artigianato; la Fondazione dedicata a Marcinelle voluta dal Presidente Sospiri mai avuta in Abruzzo che pure ha pagato un enorme tributo di sangue nella tragedia del ’56. Poi un’attività condotta in silenzio: dopo 40 anni abbiamo sbloccato i fondi del Consorzio Industriale e stiamo liquidando gli espropriati. Veniamo al bilancio 2024: abbiamo azzerato il debito pregresso con 7 anni di anticipo, non lasceremo problemi alle future generazioni; abbiamo coperto tutti i costi del Trasporto pubblico locale, ed è la prima volta che accade, e per la prima volta abbiamo anche un contratto definito con Rete Ferroviaria Italiana, nessuno potrà venire a reclamare somme non precisate; abbiamo portato avanti il binomio voluto da Forza Italia tra Sport e Turismo per 7,5milioni di euro di finanziamento dedicati anche ai grandi eventi che hanno attirato turisti in regione, la prima stima parla di un +9,8 per cento, ma i dati di fine anno ci faranno superare la doppia cifra; abbiamo coperto e finanziato tutte le Borse di Studio, forse qualche Adsu ha un ritardo nei pagamenti, ma la copertura è certa, così come abbiamo finanziato tutti i progetti di Vita Indipendente; 12milioni 600mila euro sono stati destinati alla Protezione civile; abbiamo dato certezze alla Fira dopo la fusione con Abruzzo Sviluppo che era un diktat della Corte dei Conti e che ora ci permetterà di raggiungere gli obiettivi come il riconoscimento dell’articolo 106; abbiamo finanziato l’aeroporto d’Abruzzo che ha raggiunto gli 850mila passeggeri, il nostro obiettivo era quello di 1milione di passeggeri, ma in mezzo ci sono stati anche 30 mesi di emergenza Covid. E poi: finanziato per 18milioni di euro il Fesr per il sistema rurale, compreso il settore vitivinicolo, e l’azzeramento dell’Irap per il terzo settore. E poi il sostegno alla Marineria e alle organizzazioni della Caritas per i bisogni alimentari”.

“Ventiquattro ore di lavoro consecutivo ci hanno permesso di approvare la finanziaria regionale e ringrazio il gruppo di Forza Italia che rappresenta le fondamenta del centrodestra in Abruzzo – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Come Presidente del Consiglio ho chiesto uno sforzo importante per accelerare le riflessioni sulla crisi agricola, abbiamo scritto l’emendamento e abbiamo passato dieci ore a cercare la copertura finanziaria raggiungendo i 18milioni di euro con un punto fermo, ossia un voto contrario delle opposizioni alla legge di bilancio e alla finanziaria, ma c’è anche la sostanza di 30-35 emendamenti che abbiamo condiviso o ispirato. Soprattutto è una finanziaria che mette il pilota automatico alla Regione, chi verrà dopo di noi troverà tutto compiuto, tutto affrontato, non è il consueto bilancio di un’amministrazione che lascia, ma è piuttosto lo strumento tipico di chi si prepara a terminare i primi cinque anni e apre il primo anno dei secondi 5 anni di governo di centrodestra nei quali auguro al centrodestra che Forza Italia continui a essere la forza politica trainante”.

“Ci siamo distinti – ha rimarcato la consigliera Marcozzi – per gli interventi di rifinanziamento della legge sul Reddito di Libertà per il sostegno delle donne, per renderle libere dal ricatto economico, dunque cura delle persone e delle Associazioni culturali della Regione nell’organizzazione degli eventi tesi a far conoscere l’Abruzzo in tutto il mondo, ripartendo anche dalla Settimana Mozartiana di Chieti che riprenderà il proprio cammino grazie alla nostra Regione. Senza dimenticare gli interventi delle Associazioni che si occupano di inclusione e dei piccoli centri”.

“Va precisato – ha ricordato l’assessore D’Amario – che dei 18 milioni di fondi Fesr per il comparto rurale, buona parte li abbiamo già spesi; in due mesi abbiamo lanciato 2 bandi per 67milioni di euro in favore del tessuto produttivo abruzzese. Strategico il binomio sport e turismo, abbiamo rifinanziato i capitoli del turismo che ci permetteranno di ritornare nelle Fiere internazionali per far conoscere e crescere l’Abruzzo. Forza Italia è sicuramente il basamento della coalizione grazie alla sua capacità di ascolto e mediazione con gli stakeholder”.

“Abbiamo portato a casa riforme strutturali, migliorando la qualità della produzione normativa – ha detto il consigliere Marcovecchio – che ci permetterà di avere un futuro migliore per la nostra regione, con la Legge urbanistica migliorata dagli emendamenti di Forza Italia. E dopo oltre 10 anni abbiamo finanziato gli interventi per torrenti e fiumi, vittime di una cronica dimenticanza”.

“Nella finanziaria – ha concordato il consigliere Di Matteo – Forza Italia ha dimostrato di essere guida per il centrodestra, facendo da calmiere, con un atteggiamento di grande correttezza verso gli alleati e tutti gli abruzzesi. E a certificare l’ottimo lavoro è proprio l’opposizione che nulla ha potuto obiettare sul bilancio. In cinque anni abbiamo colmato buchi normativi, abbiamo approvato il Testo unico della cultura con l’istituzione della Film Commission, abbiamo consegnato un bilancio solido. E infine la Riserva del Borsacchio: la differenza con la sinistra è che noi mettiamo i soldi per pulire torrenti e fiumi, loro con un provvedimento approvato nottetempo hanno ampliato la riserva da 30 a 1.100 ettari senza mai realizzare la riserva stessa in 18 anni, ma semplicemente sfinendo gli agricoltori che non sono più stati padroni a casa loro, non potevano neanche potare un albero senza rischiare una denuncia per devastazione ambientale. In 18 anni hanno paralizzato mezza Roseto, con onestà intellettuale abbiamo ripristinato la verità storica”.

“Al primo incontro del 2024 Forza Italia si presenta come un gruppo regionale solido, forte, unito – ha detto il Coordinatore regionale Pagano – che ha approvato in tempi record una finanziaria regionale capace di dare risposte agli abruzzesi. Un gruppo che abbiamo costruito e che è il viatico migliore per aprire la campagna elettorale che inizierà subito dopo l’Epifania e che attribuisce a Forza Italia un ruolo trainante in una coalizione di centrodestra vincente, con amministratori che sanno fare i legislatori”.