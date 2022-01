Legge di bilancio, dalla Regione Abruzzo arrivano 40mila euro per il teatro di Celenza sul Trigno

Chieti. “La politica non può dimenticare la promozione delle attività culturali su tutto il nostro territorio, anche nelle realtà più piccole. Ho per questo richiesto e ottenuto dal Consiglio regionale un intervento nella legge di bilancio per stanziare 40mila euro a favore del teatro comunale di Celenza sul Trigno”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, che sottolinea come “la struttura ha infatti necessità di lavori sugli impianti e sugli arredi affinché possa accogliere al meglio le iniziative che qui vengono periodicamente organizzate, coinvolgendo anche ragazzi e bambini”.

“Sono attività”, spiega il pentastellato, “che hanno risvolti positivi anche da un punto di vista sociale e di crescita formativa, aiutandoci a ritrovare una normalità che tutti speriamo possa tornare al più presto. Per questo era urgente dare una spinta forte in questa direzione, stanziando risorse fresche che, mi auguro, siano utilizzate il prima possibile per far partire i lavori e dare alla cittadinanza un teatro ancora più sicuro”.

“Le attività culturali hanno bisogno di spazi adeguati per essere promosse”, conclude Smargiassi, “e sono felice che tutto il Consiglio regionale abbia compreso l’importanza di prevedere risorse per il teatro di Celenza sul Trigno”.