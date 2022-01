Lega: prorogato a fine 2022 lo stop dei mutui a privati e imprese

L’Aquila. Time out dalle rate dei mutui italiani. “Il governo ha inserito”, su forte impulso della Lega, “nel decreto del 27 gennaio la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche in occasione del sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ora auspichiamo che gli istituti bancari diano corso nel più breve tempo possibile all’applicazione della norma provvedendo a riaccreditare sui conti correnti le rate scadute e addebitate nel mese di gennaio. La proroga della sospensione per il 2022 è uno strumento determinante per consentire la ripresa delle attività economiche e aiutare i cittadini privati a sostenere le gravi difficoltà a causa dei ritardi della ricostruzione e della pandemia sanitaria in corso.” Lo scrivono in una nota i deputati della Lega eletti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.