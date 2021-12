Lega navale Pescara, approvata proposta M5S per rilancio progetto di riqualificazione

Pescara. Sbloccare la riqualificazione della sede della Lega Navale, nella zona nord del fiume Pescara, a ridosso del Ponte del Mare. Questo l’obiettivo di un ordine del giorno presentato dal M5S e approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale di questa mattina, nell’intento di dare finalmente il via ad un progetto atteso ormai da tempo.

“Esattamente due anni fa – commenta il consigliere M5S Paolo Sola, primo firmatario della proposta – la Giunta Masci annunciava l’avvio di quest’opera da 800 mila euro, finanziati da CONI, Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo, ma da allora nulla è stato fatto. Prima l’emergenza Covid e poi le difficoltà nella ripresa delle attività edili, hanno di fatto bloccato il progetto sul nascere”. I nuovi protocolli e oneri di sicurezza anti-contagio sui cantieri, oltre all’aumento del costo dei materiali, avevano infatti fatto lievitare le voci di spesa oltre quanto previsto dai finanziamenti pubblici, con il conseguente ritiro da parte dell’impresa aggiudicataria e lo stop al progetto. “Questi costi, che nell’era pre Covid non avevano ragione di esistere, hanno fatto emergere la necessità di altri 15 mila euro rispetto alle somme a disposizione, previste dal progetto – prosegue il consigliere M5S Paolo Sola – e con la nostra proposta abbiamo chiesto ed ottenuto che il Comune prenda l’iniziativa di rimodulare le spese tecniche, sopperire a queste con le proprie figure professionali o, in ultima istanza, cercare un’interlocuzione con la Regione Abruzzo per reperire la somma necessaria. Non è pensabile rischiare di perdere finanziamenti importanti per una cifra irrisoria – conclude il consigliere pentastellato – mettendo a repentaglio un’opera strategica, che porterebbe riqualificazione ad una zona identitaria della città e valorizzazione a sport come la vela che tante soddisfazioni sta dando a Pescara”.