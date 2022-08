Lega, campagna elettorale 2022: al via l’appuntamento abruzzese con il ministro per le disabilità Erika Stefani

Giulianova. Non si fermano gli appuntamenti abruzzesi con gli esponenti del Carroccio: “Il ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in Abruzzo il prossimo 24 agosto per la campagna elettorale per elezioni politiche del prossimo 25 settembre”, scrive il comunicato di Lega Abruzzo.

“L’esponente nazionale della Lega sarà nel territorio regionale il giorno dopo la visita del leader, Matteo Salvini, a Giulianova”. A tal proposito, il coordinatore regionale deputato Luigi D’Eramo ha dichiarato: “Non solo Salvini, in Abruzzo sono arrivati ed arriveranno tanti personaggi nazionali del nostro partito, a riprova delle attenzioni che sono state sempre riservate alla nostra regione”.