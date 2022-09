Lega Abruzzo: Zennaro, Montorio strategica per il rilancio della montagna teramana

Montorio al Vomano. “Il comune di Montorio al Vomano è strategico per il rilascio della montagna teramana”.

È il pensiero espresso dal deputato teramano della Lega Antonio Zennaro, ricandidato alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel corso dell’evento conviviale organizzato ieri sera dal consigliere comunale di Montorio del Carroccio Raniero Barnabei. La serata che si è svolta presso il Motel Tittina di Montorio al Vomano, ha visto la partecipazione di oltre 250 persone.

“Zennaro, nel suo intervento, ha fatto un bilancio dell’attività svolta sul post-sisma e tutte le misure messe in campo per accelerare la ricostruzione e le risorse da mettere campo per il rilancio della montagna teramana, dando priorità alle infrastrutture e collegamenti con Montorio.”

Così in una nota diffusa oggi.

“Presente all’incontro il segretario regionale del Carroccio il deputato Luigi D’Eramo, candidato capolista al proporzionale della Camera dei Deputati, che ha sottolineato ‘L’importanza del voto utile proprio in provincia di Teramo per la Lega per garantire la rappresentanza di questo territorio in Parlamento grazie alla possibile rielezione di Antonio Zennaro'”.

“All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale al sociale e al lavoro, Pietro Quaresimale, il quale ha evidenziato gli importanti risultati che ha ottenuto sul fronte del lavoro e della formazione di vari territori, tra cui quello teramano.”