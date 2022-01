Lega Abruzzo: “Tribunali presidio di giustizia, vanno salvati”

Avezzano. “L’ultima occasione utile per tutelare i Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto è rappresentata dalla discussione, nelle apposite Commissioni alla Camera dei Deputati, del “Decreto Milleproroghe”.”Anche in questa circostanza i Parlamentari della Lega Abruzzo presenteranno, ancora una volta, emendamenti per tutelare i presidi di giustizia impedendo la chiusura. Con la previsione di appositi stanziamenti per garantendo la vitalità almeno per i prossimo biennio.

Lo scrive in una nota la Lega Abruzzo che continua:

“Questa proposta era stata accolta favorevolmente dal Senato poi declinata dal Governo per “estraneità di materia”.

I tribunali non solo rappresentano i luoghi dove viene tutelata la sicurezza pubblica, indagando sui comuni reati, ma è presente anche un aspetto economico in considerazione dell’alto impatto industriale e commerciale abruzzese ed inoltre contribuiscono ad alzare il PIL locale.

Su nostra iniziativa, infatti, in Consiglio Regionale è stata approvata una legge ad hoc per dare risposte all’Abruzzo in termini di legalità e sicurezza.

Lavoriamo affinché possa esserci una sintesi nei due rami del Parlamento per portare a buon fine queste istanze, in quest’ultima occasione”.