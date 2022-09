Lega Abruzzo, D’Eramo: “La priorità sono i cittadini, no le polemiche”. E Bellachioma si dimette

L’Aquila. “Il partito è compatto, non è questo il momento delle polemiche, la priorità in questo momento sono i problemi dei cittadini”.

Così il segretario della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, deputato uscente, in una conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede del partito all’Aquila.

D’Eramo ha incontrato i giornalisti per commentare il voto all’indomani delle Politiche del 25 settembre che hanno decretato la vittoria del Centrodestra, in cui però il Carroccio ha perso una parte di consenso.

D’Eramo non ha polemizzato sugli attacchi che in questi giorni ha ricevuto dal deputato uscente Giuseppe Bellachioma, che ha chiesto di eliminare i vertici del partito abruzzese. A pochi minuti dalla conclusione della conferenza stampa, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Lega L’Aquila”, sono arrivate le dimissioni dalla Lega di Bellachioma, fondatore della compagine abruzzese.

“In mattinata, ho comunicato al segretario federale della Lega, Matteo Salvini, di lasciare il partito che ho fondato nella regione in cui vivo. Non è stata una decisione facile, ma, come è noto, già da mesi c’era un malessere politico; inoltre, aggiungo che il mio ‘perimetro’ rimane quello del centro destra”, ha scritto il deputato uscente.