Le voci del conservatorio di Pescara chiudono il “Sacrum Convivium”: domani il concerto giuliese

Giulianova. Note di fine giugno: “Si concluderà domani, lunedì 27 giugno, a Giulianova, la Festa della Musica 2022 organizzata dall’ associazione culturale Il Cantiere delle Arti“, scrive il comunicato dell’amministrazione di Giulianova. L’ultimo concerto in programma, dopo quelli di Mosciano e Bellante, si terrà infatti alle 18.30 nel duomo di San Flaviano. Nato in collaborazione con l’ Amministrazione comunale, il Bim e il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, l’evento porta il titolo di Sacrum Convivium. Ad esibirsi, proponendo bellissime pagine sacre di Fauré, Delibes, Mozart, sarà il coro di voci bianche e dei ragazzi del Conservatorio di Pescara, diretto dal Maestro Paola Ciolino. All’organo, Silvia Ciammaglichella. La realtà del coro di voci bianche del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara nasce nel 2011. Nel corso degli anni si sono susseguite varie formazioni che hanno realizzato importanti repertori della coralità infantile. Questo ultimo gruppo si è costituito a novembre 2021. Il coro giovanile coinvolge ragazzi dei corsi propedeutici e preaccademici ed è un gruppo di nuova formazione. Si è esibito per la prima volta nel giugno 2022 in occasione dei concerti finali degli studenti del Conservatorio.

“Il coro è diretto dal maestro Paola Ciolino che per diversi anni è stata insegnante del “Metodo globale per la coralità infantile” per il Corso di Laurea in Direzione corale presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, direttore della “Schola Cantorum” e maestro preparatore nella lettura ritmico-melodica del “Coro dei Piccoli”, “Coro Preparatorio” e “Coro di Voci Bianche” presso il Teatro dell’Opera di Roma. Attualmente è membro del Consiglio direttivo della Federazione Italiana dei Direttori di Coro. “ArteinCanto” – spiega la direttrice artistica del Festival, il soprano giuliese Manuela Formichella – “si è aperto con un’anteprima di tre eventi inseriti nel calendario nazionale della Festa della Musica che si celebra in tutto il mondo in concomitanza con il solstizio d’estate. L’edizione 2022, dedicata a David Sassoli, ha per tema il “Recovery Sound Green Music Economy” ed è totalmente in linea con lo spirito del Festival “Arteincanto” che quest’anno porta il titolo di “Verdi Vibrazioni”. “Verde” come tutto il nostro Abruzzo, polmone “verde” d’Europa, “verde” come l’età dei ragazzi che animano tale Festa provenienti da Conservatori regionali e delle vicine Marche. Come nello spirito della “Festa della Musica”, tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per attenzione all’ambiente, non verranno stampati programmi di sala, disponibili attraverso un QR code da utilizzare con il proprio smartphone”, conclude il comunicato.