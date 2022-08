Le storie di Rocca Calascio nel libro di Mario Basile: martedì 9 agosto la presentazione a Castel Del Monte

Castel Del Monte. Luoghi dell’antico Abruzzo fonte di nuove narrazioni: la Rocca di Calascio sembra voler narrare le vicende di comunità di montagna, comunità di pastori e contadini che attraverso un’economia di sussistenza vissero questi borghi in cui, la presenza di bellezze artistiche vuol significare l’esistenza nei secoli anche di un’economia fiorente, scomparsa la quale si aprì per quelle comunità la strada dell’emigrazione. Le storie, i personaggi, le atmosfere di questi luoghi montani hanno ispirato a Mario Basile un libro di racconti tra storia, conoscenze e fantasia che vogliono far rivivere al lettore le atmosfere di tempi passati, ma che danno elementi per progettare, come da anni si sta facendo, il futuro del territorio. Questo antico borgo natio-Ricordanze Terre della Baronia è il titolo di ispirazione leopardiana di questo zibaldone in cui si intrecciano storie sociali, politiche, profili di vicende e personaggi che tracciano un profilo parziale di un territorio montano uniforme nelle sue vicissitudini storiche.

Molti racconti del libro si avvalgono degli acquerelli del compianto Sandro Conti e delle foto di Giorgio Marcoaldi. Illustrazioni di artisti locali corredano invece la parte riservate alle favole delle nonne. La presentazione del libro è in programma a Castel del Monte (L’Aquila) martedì prossimo, 9 agosto alle ore 17,30 in Via Verdi, nell’aia adiacente Palazzo Colelli con musiche e canzoni popolari abruzzesi dei Discanto. L’11 agosto alle ore 17,30, a cura del Comune di Calascio, il libro sarà presentato nella Chiesa di San Leonardo, mentre il 20 agosto alle ore 18 sarà il Comune di Barisciano ad organizzare l’evento in Piazza Trieste. A questa iniziativa parteciperanno i sindaci di Castel del Monte Matteo Pastorelli, di Calascio Paolo Baldi e di Barisciano Fabrizio D’Alessandro proprio perché da questi eventi culturali possa nascere qualcosa di costruttivo e di positivo per il rilancio di attività economiche e turistiche, un progetto che già da tempo, magari con difficoltà, si sta portando avanti da parte delle comunità locali.