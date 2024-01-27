Cappelle sul Tavo. “La scelta del Comune di Cappelle sul Tavo di intitolare la Sala consiliare del Municipio alla figura di Ettore Spalletti non solo è istituzionalmente giusto, ma rappresenta il doveroso e unanime riconoscimento e tributo alla figura di un artista straordinario, eclettico, che con la sua pittura e la sua scultura ha dato onore, volto e anima all’Abruzzo nel mondo. Un uomo, peraltro, che con la sua terra ha sempre conservato un legame stretto, rendendo disponibile a tutti gli abruzzesi e alla sua provincia la sua arte”. Èil commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri oggi intervenuto alla cerimonia di intitolazionedella Sala Consiliare del Comune di Cappelle sul Tavo, che ha visto la presenza dell’onorevole Vittorio Sgarbi.

“La presenza di centinaia di persone oggi nella Sala ha testimoniato la vicinanza del territorio al proprio concittadino, scomparso nel 2019 – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Un concittadino illustre che nonostante avesse raggiunto il successo internazionale attraverso la sua arte non ha mai dimenticato le sue origini e non è mai stato un utente disinteressato nei confronti del suo Abruzzo. A Pescara conserviamo la sua straordinaria Fontana, un’opera durevole, solida, forte nei colori, ma la nostra terra la troviamo nei suoi colori dominanti, quell’azzurro che racconta il nostro litorale. Essere presenti oggi era l’omaggio opportuno delle Istituzioni a una figura che continua a essere uno dei nostri voltisimbolo, insieme a quell’Ennio Flaiano al quale, peraltro, sempre il Comune di Cappelle, sua città d’origine, intitolerà a breve la piazza centrale completamente riqualificata”.