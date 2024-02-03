Giulianova. Sala Buozzi al completo e grande apprezzamento per l’incontro organizzato ieri dall’ associazione Fare Giulianova. Il titolo dell’evento è stato “Andrea Acquaviva. Il conte fotografo a Giulianova tra Otto e Novecento”.

Le immagini. di una Giulianova che non c’è più sono di assoluto interesse. Se poi ad illustrarle è Sandro Galantini, il successo di un incontro sull’argomento è assicurato. Era piena, infatti, la sala Bruno Buozzi ,dove ieri alle 18 si è tenuta la conferenza. Relatore, come detto, lo storico Sandro Galantini. Il suo intervento è stato preceduto dal saluto del Sindaco Jwan Costantini, del Vice Sindaco Lidia Albani, del Console regionale dell’ Abruzzo del Touring Club Elio Torlontano e del direttore dell’ Istituto Ricerche storiche di Teramo Ottavio di Stanislao. Nelle parole del Presidente di Fare Giulianova, Andrea Marà, tutto l’entusiasmo per un’iniziativa che ha caratterizzato in senso culturale un’originale e vitale proposta associativa. Moderato da Azzurra Marcozzi, l’incontro ha dato la possibilità di godere di un patrimonio fotografico preziosissimo, messo generosamente a disposizione dal collezionista Marco Marà.