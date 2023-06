Francavilla. Il Csv Abruzzo Ets e il Forum del terzo settore Abruzzo organizzano, venerdì 9 giugno, dalle 9 alle 13.30, nei locali del museo Michetti di Francavilla, in piazza San Domenico 1, il convegno dal titolo L’amministrazione condivisa: una nuova frontiera.

Sarà un momento di incontro e riflessione, in Abruzzo, per l’amministrazione condivisa. La riforma del Terzo settore, infatti, ha avviato una nuova stagione nei rapporti tra gli enti del terzo settore (Ets) e gli enti pubblici e trova il suo fulcro nell’applicazione dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore, che apre una nuova via nella co-programmazione e nella co-progettazione.

Daranno il proprio contributo su questi argomenti, amministratori e dirigenti di enti locali abruzzesi, e, allargando lo sguardo in un ambito nazionale, interverranno anche la presidente di Csvnet Chiara Tommasini e la portavoce nazionale del Forum del Terzo settore Vanessa Pallucchi.

I lavori saranno introdotti dal presidente del Csv Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura, e dal portavoce del Forum Terzo settore Abruzzo, Gabriele Perfetti.

«Sarà un momento di confronto», spiega Casto Di Bonaventura, «L’idea è quella di riunire tutti gli attori di questo percorso. Quale lo stato dell’arte tra il mondo degli enti pubblici e quello del terzo settore? Come rispondono a quanto chiarito e specificato prima nell’articolo 55 del Codice del Terzo settore e poi dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale? Lavoriamo in una logica di mercato o in una logica sussidiaria e solidaristica? Gli strumenti normativi e procedurali sono adeguati alla nuova frontiera proposta dall’articolo 55? Queste alcune delle domande su cui rifletteremo insieme, con l’aiuto di tutti i partecipanti».

«Tutti gli enti del terzo settore», aggiunge Gabriele Perfetti, «devono partecipare alla fase più faticosa e impegnativa che è la coprogrammazione e, insieme alle pubbliche amministrazioni, hanno la necessità di rappresentare al meglio i bisogni del territorio, e decidere quali sono le priorità per arrivare, successivamente, alla coprogettazione, cioè dare risposte a quei bisogni che vengono rilevati. Il convegno è un momento importante per dare la possibilità alle organizzazioni di volontariato, imprese sociali o altro, di confrontarsi con chi dispone delle risorse, cioè le amministrazioni pubbliche».

Il convegno si terrà dalle 9,30 alle 13,30.

Dopo i saluti e una introduzione si passerà alla “Conversazione su: amministrazione condivisa con gli Ets. A che punto siamo?”, con gli interventi degli assessori alle Politiche sociali dei Comuni di Francavilla al mare, Amelia Di Giulio, e Pescara, Adelchi Sulpizio.

A seguire si parlerà di “Amministrazione condivisa: quali prospettive?”. Alla discussione parteciperanno gli assessori regionali: Pietro Quaresimale, Politiche sociali; Nicoletta Verì, Sanità; Daniele D’Amario, Cultura; il presidente dell’Anci Abruzzo (Associazione nazionale comuni italiani), Gianguido D’Alberto; la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Vanessa Pallucchi; la presidente nazionale di Csvnet, Chiara Tommasini.