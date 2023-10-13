L’Aquila. Grotte di Stiffe, la promozione passa anche e soprattutto attraverso l’esperienza al TTG Travel Experience di Rimini: manifestazione italiana di riferimento del turismo internazionale. Dal padiglione A7 della Regione Abruzzo una tre giorni da protagonisti per il gioiello naturalistico del Comune di San Demetrio ne’ Vestini. Il Direttore Casulli: “Incontri con esperti da tutto il mondo: così promuoviamo la nostra immagine”.

Il mondo del turismo in scena a Rimini in occasione del TTG Travel Experience, appuntamento clou nel settore della promozione turistica. Per questo non potevano mancare le Grotte di Stiffe, nell’occasione rappresentate dai vertici del Comune e dell’Azienda Speciale che si occupa della loro gestione: il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo; l’assessore al Turismo Mattia Di Fabio; il direttore dell’ATC, Victor Casulli, e tre guide esperte delle Grotte, le quali hanno ricostruito “a distanza” l’esperienza in Grotta nelle sue suggestive sfaccettature.

Domanda e offerta turistica si sono incontrate nei giorni in cui si è tenuta la manifestazione: per le Grotte di Stiffe bilancio sicuramente positivo, come evidenzia il Direttore dell’ATC Victor Casulli. “Una tre giorni di successi per le nostre Grotte, in cui la presenza al TTG ci ha permesso di incontrare molti tour operator internazionali interessati al nostro territorio, in generale, e alle Grotte di Stiffe in particolare. A loro abbiamo fatto cogliere la bellezza del sito e del percorso esperenziale che si possa fare all’interno delle Grotte. Un percorso – continua – che stiamo promuovendo proprio attraverso fiere specifiche come questa”.

Mantenuti tutti gli appuntamenti fissati con tour operator provenienti da tutta Europa, principalmente dal Nord, ma anche dal Canada e dalla Cina.

Ricordiamo che si tratta di una manifestazione business to business: quindi non è rivolta al singolo turista, ma ai professionisti del settore.

Quello del TTG è un format che prevede, dunque, l’incontro tra buyers and sellers, ma che contempla anche la possibilità dei Meet and match, quindi l’opportunità di confrontarsi con ulteriori esperti con i quali non era stato possibile prendere un preventivo appuntamento. Molteplici le possibilità che si concretizzano in soli tre giorni, in cui le bellezze naturalistiche sono le autentiche protagoniste, assieme alle loro specifiche peculiarità.

L’interesse riscosso dalle Grotte di Stiffe è stato ampio e concreto. A tutti gli esperti incontrati, conclude Casulli “abbiamo tentato di far capire la ricchezza e l’unicità del sito turistico. Dopo questi numerosi confronti con esperti di turismo internazionale, non vediamo già l’ora di gettarci a capofitto sui prossimi eventi che ci vedranno in campo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024”.