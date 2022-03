Le democratiche dell’Aquila e provincia con Stefania Pezzopane candidata sindaca

L’Aquila. “Quando le donne sognano cambiano la realtà e ancor di più quando scelgono, insieme, una di loro”. Per questo motivo, la Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche sarà insieme alle donne aquilane, al fianco di Stefania Pezzopane candidata Sindaca del capoluogo della Regione Abruzzo.

“Insieme con Stefania”, proseguono le democratiche, “vogliamo cambiare la politica della Città dell’Aquila, il modo di amministrare e di pensare la progettazione del territorio. Sappiamo che con Stefania Pezzopane è possibile. Lo dimostra la sua storia politica, iniziata fra i banchi di scuola al Liceo e arrivata fino in Parlamento, con impegno e dedizione al territorio, e attenzione per la sua gente”.

“La Conferenza delle Democratiche si schiera con lei, per le indubbie capacità politiche e amministrative, per la tenacia, la generosità e l’intuito, in sostegno delle sue battaglie e del suo essere donna come tutte le altre, al fianco di tutte e della Città, in nome dell’uguaglianza, del rispetto e dei diritti. Inizia da qui il nostro pieno sostegno alla sua candidatura a Sindaca, per una campagna elettorale coinvolgente e ricca di entusiasmo, come sarà l’evento di avvio previsto domenica 6 marzo dalle ore 17 al Palazzetto dei Nobili all’Aquila”.

“Invitiamo tutte le donne aquilane ad essere con noi ‘Insieme per Stefani’ e a scegliere di sostenere un donna, finalmente, alla guida della Città Capoluogo della Regione Abruzzo”, concludono.