Vasto. L’Abruzzo sulle storie Instagram di una delle pop star più note del mondo, Britney Spears ha pubblicato una foto della chiesa di Sant’Antonio di Padova, affacciata sul golfo di Vasto.

La foto è tra una serie di immagini accompagnate dalla didascalia: “Concept of red and gold! Guess I’m bored”. Per quanto riguarda la scelta proprio di questa chiesa, è possibile che Britney Spears abbia ammirato qualche foto su social o su internet e sia rimasta colpita dalla bellezza e dal fascino dell’edificio. Non si esclude che la cantante possa essere passata dall’Abruzzo in incognito in passato, ma non c’è stato alcun avvistamento in città.