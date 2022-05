“Le Autostrade del Mare della Macroregione Adriatico-Ionica”, Marsilio alla conferenza

Pescara. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato in videoconferenza alla conferenza internazionale “Le Autostrade del Mare della Macroregione Adriatico-Ionica: ponti marittimi tra l’Europa continentale e il Mediterraneo orientale” che si è svolto questa mattina ad Ancona.

L’evento, che rientra nelle attività del Progetto di cooperazione della macroregione Adriatico-Ionica, ha affrontato come un nuovo Sistema integrato dei trasporti e della logistica possa rendere sempre più le autostrade del mare della macroregione un ponte marittimo tra i mercati continentali europei ed il Mediterraneo sudorientale.

“È evidente quanto sia importante la portualità per ottenere sempre maggiori traffici – ha sottolineato il presidente Marsilio nel suo intervento – In quest’ottica, dobbiamo dire che i porti dell’Adriatico non sono in concorrenza fra di loro ma che invece occorre organizzare un sistema Italia della portualità che diventi la piattaforma logistica di ingresso per l’Europa, in particolare dei Balcani. Su questa prospettiva s’innesta il tema della trasversalità, con il collegamento delle Autostrade del mare che dall’Adriatico, passando per il Centro Italia, arrivano fino alla Penisola iberica”.