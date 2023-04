Sulmona. In Grecia sarà presente anche l’Abruzzo, nel tentativo di battere un nuovo record del mondo di Fabio Barone su Ferrari F8 Tributo. L’azienda di Sulmona Work Absolute, azienda radicata nel settore antinfortunistico e promozionale, ha fornito l’abbigliamento necessario al team che accompagnerà Fabio Barone alla conquista di un altro prestigioso primato.

Il pilota romano, Presidente di “Passione Rossa” il più importante Club di clienti Ferrari al Mondo, tenterà di conquistare il quinto record mondiale. Dovrà percorrere la strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in Grecia in meno di tre minuti (178 secondi, per l’esattezza) primato detenuto da un pilota greco. È un percorso che, tra curve e tornanti uno dietro l’altro, sale di 600 metri in 4 chilometri. È una strada pericolosissima, perché, in alcuni punti, non presenta alcuna protezione.

Fabio Barone, chiamato “Barone rosso” proprio per la sua continua caccia ai record, detiene attualmente quattro primati: China Speed World Record nel 2016, Marocco Dades Valley nel 2018, Ferrari Nordkap Guinness World Record nel 2021 e Maratea Cristo Redentore nel 2022.

Work Absolute e Fabio Barone saranno accompagnati da un gruppo di lavoro molto esperto coordinato dal team manager Giuseppe Di Sandolo e dall’ingegnere Alessandro Tedino, con il quale il pilota ha ottenuto il record Roma-Capo Nord, percorso estremamente duro, eseguito in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi, circa quattro ore meno della tempistica indicata dai navigatori più efficienti.

Walter Tirimacco, delegato del “Club Passione Rossa” per l’Abruzzo e da sempre sostenitore delle imprese di Fabio Barone, non nasconde tutta la propria soddisfazione per questa collaborazione: “Per le imprese del nostro territorio è importante essere presente a questi appuntamenti. Harrison Ford sosteneva che “la pubblicità è l’anima del commercio”. Quale migliore occasione per una azienda del nostro territorio che avere visibilità in un evento di portata mondiale come il tentativo di Fabio Barone?”.

L’assalto al record della salita ai Santuari di Meteora potrà essere seguito sui canali social il 25 aprile prossimo.